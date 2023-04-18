الزمالك يعلن غياب مصطفي شلبي عن مواجهة سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي جناح الأبيض عن لقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 26 أبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل شلبي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في الدوري الممتاز.

سجل مصطفى شلبي الهدف الثاني لفريقه في لقاء المقاولون قبل أن يتم استبداله للإصابة في العضلة الضامةم، ويشارك بدلا منه يوسف أسامة نبيه في الدقيقة 64.وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.