العفو الرئاسي تعلن 41 اسما من المفرج عنهم بمناسبة عيد الفطر

أعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عن 41 اسم سوف يتم الافراج عنهم بالعفو وذلك بمناسبة عيد الفطر؛ وضمت القائمة الأسماء الآتية:
1- احمد عبدالمرضى صديق
2. احمد عصمت محمد
3. احمد اسامه ابراهيم
4. احمد ماهر كامل
5. ايمن وحيد محمد
6. إبراهيم سيد عبدالحميد
7. إبراهيم مغربى ابراهيم
8. إبراهيم فؤاد إبراهيم
9. ابو القاسم محمد عويس
10. اشرف حمدى السيد
11. حسين حافظ حسين
12. حسن عبدالفتاح عبدالله
13. حسن رمزى سعيد
14. خالد على حسن
15. خالد على احمد الزناتى
16. رجب عبدالحميد امين
17. سمير محمد إبراهيم
18. سيد عبدالله حامد
19. شعبان عاطف شعبان
20. شعبان عبده احمد
21. شريف ياسر جمال
22. عيد محسن عيد
23. عيد حسين مصطفى
24. عباس سيف عباس
25. عبدالفتاح محمد محمد حسن
26. عبدالرحمن احمد عويس
27. عصام محمود محمد
28. عمرو زكريا عبدالعزيز
29. على محمد عبدالله
30. محمد احمد سامى
31. محمد مصطفى محمد
32. محمود يوسف محمد
33. محمد يحيى عبدالمطلب
34. محمد عبدالفتاح عمر
35. محمد رمضان حسن
36. وسام محمد محمد
37. يوسف شعبان محمود
38. يوسف كرم زكريا
39. ياسر عبدالجواد عبدالحليم
40. هشام انور فتح الله
41. هشام عبدالعزيز غريب