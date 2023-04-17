كندة علوش: ولادي علموني الصبر ومصر نقطة تحول في حياتي

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج طريق تالت عبر محطة راديو ضمن الخريطة الرمضانية. وتحدثت كندة علوش عن العديد من المحطات الشخصية الخاصة بها، قائلة:"مصر أهم نقطة تحول في حياتي ومكنتش مخططة لها.. كنت بنزل زيارات لخالتي وبقت عالمي بالكامل وبعتبرها نعمة وإني مخلوقة ليا بلدين ومش بتعامل كسورية لا أنا مصرية بين المصريين".

وكشفت كندة علوش عن تحول شخصيتها بعد إنجاب طفليها، موضحة:" عندي شخصية ما قبل ولادي وشخصية بعدهم بحب أعمل كل حاجتهم بنفسي وعلموني الصبر والحنية ورجعت أشوف الدنيا بعينهم".

وعن علاقتها بالسوشيال ميديا، قالت كندة علوش:" اخترت إن السوشيال ميديا متدمرش حياتي أو تقودها هي منبر للتوعية وتوصيل رسالة خير أو أبقى صوت لغيري.. وبحب أبعد عن استفزاز الناس هما حياتهم صعبة ودوري أطبطب عليهم مش أتعالى بتفاصيل حياتي".

وذكرت كندة علوش سبب علاقتها بالفن وحبها له منذ الصغر والفضل يرجع لوالدها قائلة:" مسيرتي اتغيرت مش بسبب أشخاص لا بسبب بيئة عشت فيها.. والدي كان طبيب أسنان وله أصدقاء من مجالات الفن والأدب وكان هدفي أشتغل في حاجة لها علاقة بيهم مش شرط التمثيل".

وأوضحت علاقتها بأسرتها قائلة:" تربية أهلي مكانتش نصائح لكن طريقة تربية كاملةمن ثقة وثقافة وإني محكمش على الناس واحترم حريتهم ومعارضة بابا ليا كانت وقت اختياري المجال الأدبي من غير ما يعرف".

وعن فلسفتها في الحياة، أوضحت كندة علوش:"العلامات بتبسط بيها بس مبتغيرش قراراتي

بتأثر أكتر بأحلامي وبتفاءل بسماع آيات قرآنية بحس ربنا سامعني بحب المطر والأرقام".

واستطردت:"الاشارات والناس اللي بتيجي في طريقنا حلوة وساعات بتغير الحياة بس بشوف إن اللي بيرسم طريقنا أكثر هو الحاجات العملية زي الاجتهاد والتركيز وقد ايه بتعمل خير في حياتك".