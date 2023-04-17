شعبة الذهب: الأسواق تشهد ارتفاعًا فى الأسعار غير مبرر

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد اليوم الإثنين زيادات غير مبررة في الأسعار بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 2320 جنيهًا خلال التعاملات المسائية، مرتفعا بنحو 60 جنيها للجرام عن سعر إغلاق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي إلى 1996 دولارًا للأوقية منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر ب 2004 دولار للأوقية.

وقالت الشعبة ان تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي. كما طالبت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

وحول أسعار تداول الذهب بالأسواق فهي كالأتي

أوقية 1996 دولار

عيار 21 2320

عيار 24 2651.5

عيار 18 1988.5

عيار 14 1551

قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية 18560 جنيها.