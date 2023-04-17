ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة الذهب: الأسواق تشهد ارتفاعًا فى الأسعار غير مبرر

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد  اليوم الإثنين زيادات غير مبررة في الأسعار  بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام عيار 21 إلى 2320 جنيهًا خلال التعاملات المسائية، مرتفعا بنحو 60 جنيها للجرام عن سعر إغلاق الصاغة السبت الماضي بالرغم من تراجع السعر العالمي إلى 1996 دولارًا للأوقية منخفضا عن سعر بداية التعاملات الذي كان يقدر ب 2004 دولار للأوقية.
 وقالت  الشعبة ان تلك الزيادة غير مبررة نظرا لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي. كما طالبت الشعبة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشرا لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.
 وحول أسعار تداول الذهب بالأسواق فهي كالأتي 
أوقية 1996 دولار 
عيار 21    2320  
عيار 24    2651.5 
عيار 18  1988.5 
عيار 14  1551 
قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة والضريبة والمصنعية   18560 جنيها.

الشعبة العامة للذهب و المجوهرات سعر جرام عيار 21 الصاغة تراجع السعر العالمي للأوقية