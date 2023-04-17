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الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 16 ألف طن و1030 شاحنة خضروات وفواكه وبضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1030 شاحنة و 114 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 422 شاحنة و108 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 608 شاحنة و6 سيارة.

 يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين امل ودليلة ، كما تم تداول 3600 طن بضائع و453 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1900 راكب بموانيها.
 

- هيئة مواني البحر الأحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري