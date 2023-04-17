القبض على 6 متهمين في واقعة مقتل طالب بمنطقة الساحل

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض علي 6 متهمين فى واقعة مقتل طالب بمنطقة الساحل.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المستشفيات بوصول «عمر أ » 17 سنة طالب مصاب بطعنة نافذة بالصدر والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه حال سير نجله بشارع تبين وجود مشاجرة بين أحد الأشخاص كان بحوزته سلاح أبيض وبين أشخاص آخرين وحدثت إصابته التي انهت حياته.

ودلت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرفي أول «علي. م.ع، وأحمد م.م وشهرته عصفورة، وإمام. م.أ، مصاب بجرح باليد وجرح بالأذن، وعبدالله. م.أ، وطرف ثاني كلا من كريم. ش.ك، وأحمد.ط.أ»، تحرر المحضر اللازم بالواقعة .

