قبل مباراة الليلة .. الأهلي يتفوق على سموحة في تاريخ المواجهات

يخوض في التاسعة مساء اليوم الاثنين، الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مباراة صعبة وقوية أمام فريق سموحة، علي ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز ومواصلة صحوة الانتصارات والاقتراب خطوة تلو الأخرى نحو تحقيق لقب الدوري الممتاز

تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة دائما ما تتسم بالقوة والندية والاثارة، حيث التقى الفريقان في 29 مباراة من قبل.

حقق المارد الأحمر الفوز على سموحة في 16 لقاء بينما حقق الفريق السكندري الفوز في 5 لقاءات وكان التعادل حاضرا في 8 مباريات

نجح لاعبو الأهلي في تسجيل 49 هدف في شباك سموحة بينما سجل الفريق السكندري 25 هدفا في شباك الأحمر

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 31 نقطة