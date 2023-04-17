القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين بالشروق والتجمع الأول والمرج

القى رجال مباحث القاهرة القبض علي 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين بالشروق والتجمع الأول والمرج.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

كما تم ضبط (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) حال إستقلالها سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,520 كيلو جرام - هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتها إعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى ، والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطها الإجرامى .

ونجح رجال المباحث في ضبط ( أحد الأشخاص - حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ) ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى - هاتف محمول – ميزان حساس) ، وبمواجهته إعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.