بالصور.. ‏الفريق أسامة ربيع يتابع أعمال بناء القاطرات الجديدة بترسانة بورسعيد

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء 3 قاطرات جديدة بترسانة بورسعيد البحرية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير العمل والوقوف على معدلات بناء القاطرات الجديدة.

وأطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء القاطرات الجديدة، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء والأعمال الميكانيكية والكهربائية بالقاطرة محمد نجم 48%، و29% للقاطرة "محمد الغمري" فيما بلغت نسبة الإنجاز بالقاطرة "جلال الديب" 17%.

يأتي ذلك ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء 6 قاطرات جديدة منهم ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية جرى الانتهاء من بنائهم بالفعل و3 مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، كما تعرف الفريق ربيع على مستجدات أعمال بناء الحوض العائم الجديد " فخر القناة" حيث من المقرر انتهاء أعمال بناء الحوض خلال الشهر الجاري تمهيدا لتسلمه لترسانة بورسعيد البحرية مطلع يونيو المقبل.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأسطول البحري للقناة يتصدر أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير بالهيئة بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة الوحدات البحرية المعاونة، وتلبية الحاجة لتدعيم الأسطول البحري بالهيئة بوحدات جديدة في ظل زيادة المتوسط اليومي في أعداد السفن العابرة للقناة.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه لما يحمله المستقبل من فرص واعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المعاونة وتدعيم المكانة الرائدة للقناة في ظل ما تتمتع به ترسانة بورسعيد البحرية من خبرات متراكمة في مجال بناء وإصلاح السفن وما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة.

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