هشام آمنة يهنئ رئيس الوزراء بذكرى ليلة القدر

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة القدر .

وقال اللواء هشام آمنة في برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء : “يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية والعالم الاسلامى بهذه الذكرى المباركة” .

وأضاف وزير التنمية المحلية : سائلين المولى عزل وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وأن يجعل هذه الذكرى العطرة ذكري خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائل الشعوب الإسلامية والعربية .. في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية تحت رئاسة قائد مسيرة البناء والتنمية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سدد الله خطاكم وكلل بالخير مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

