بعد اختفائه مع والده.. العثور على جثة صبي في نهر النيل بأطفيح

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة صبي غارق في نهر النيل بعد اختفائه بمنطقة أطفيح.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة اطفيح من غرفة النجدة بالعثور علي جثة شاب طافية على سطح نهر النيل، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وقوات الإنقاذ النهري، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى عبدالحميد.س.م، يبلغ من العمر 17عاما، وتوجد به إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن المجنى عليه كان مبلغ باختفائه هو ووالده، وعثرت القوات على جثته غارق في نهر النيل.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.