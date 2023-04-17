الجيش السوداني يدعو منتسبي الدعم السريع للانضمام إليه

دعا الجيش السوداني منتسبي قوات الدعم السريع للانضمام إليه، بعد أن تحول الخلاف بين الطرفين إلى نزاع مسلح.

وفي بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، اعتذر الجيش عن "الظروف الصعبة التي يعايشها شعبنا خلال هذه الأيام، التي خلقها تمرد قيادة الدعم السريع غير المبرر على الدولة".

وأضاف: "ندعو جميع أبناء بلادنا من منتسبي الدعم السريع الذين قدموا لبلادهم خدمات جليلة سابقة لا تنكر، للمسارعة بالانضمام إلى القوات المسلحة الأبية لخدمة بلادهم بين صفوفها".

وتابع البيان: "نحن نربأ بهم أن يكونوا مطية لخدمة أهداف وأجندة لشخص واحد، بل لتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش السوداني ومكونات المنظومة الأمنية للدولة، التي سيجدون بين صفوفها ما يستحقونه من تأهيل وتقدير، ولن تستغنى عن خدماتهم بالتسريح لأن البلاد لا زالت في أشد الحوجة لسواعد بنيها مجتمعة".

وكان شهود عيان قالوا إن الجيش السوداني أصبحت له اليد العليا على ما يبدو، الأحد، بعد أن استهدف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع بضربات جوية.

واندلعت اشتباكات السبت بين وحدات في الجيش وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.