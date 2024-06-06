أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تسير قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيراً إلى أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والمياه والرصف ومشروعات البنية الأساسية، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية والتنسيق المستمر مع تذليل كل المعوقات لاستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.
من جانبه، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اليوم الخميس، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة والموقف التنفيذي للانتهاء من أعمال تركيب خط طرد الصرف الصحي بشارع الصفصافة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا ، وذلك ضمن خطة المحافظة لاستكمال كافة المشروعات القائمة وتوعية المواطنين بهدف الحفاظ على الإستثمارات التي تضخها الدولة فى هذا القطاع الحيوى وصولاً لتقديم أفضل خدمة المواطنين.
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محافظ المنيا يتابع نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بسمالوط (صور)
أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تسير قدماً في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في شتي القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، مشيراً إلى أن هناك فرقًا ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والمياه والرصف ومشروعات البنية الأساسية، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية والتنسيق المستمر مع تذليل كل المعوقات لاستكمال أعمال الخطة بالمواصفات والجودة المطلوبة للتيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.