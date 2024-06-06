محافظ أسوان يطمئن على جاهزية المدارس والاستراحات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الامتحانات، فى ظل الإستعدادات الجارية لإنطلاق ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2023، والتى سوف تنطلق فى 10 يونيو الجارى وتستمر حتى 20 يوليو القادم، وذلك داخل 27 لجنة رئيسية تضم 7292 طالب وطالبة بمختلف المدارس على مستوى الإدارات الخمس .

وخلال جولته التفقدية داخل مدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة والتى تضم 435 طالب وطالبة داخل 23 لجنة فرعية بمرافقة المهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والقيادات التعليمية، اطمئن اللواء أشرف عطية على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح ، بالإضافة إلى الإطمئنان من مدير المديرية على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، وتجهيز إستراحات المراقبين بإجمالى 26 إستراحة للرجال والسيدات، ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الإمتحانات .

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، مع عدم السماح قطعياً بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان .

وحرص المحافظ على تكريم هبه عبده نائب مدير مدرسة أحمد طه حسين بشهادة تقدير لجهودها فى أعمال الإمتحانات للثانوية العامة ، وتسليم الإستمارات للطلاب والطالبات .

تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الاستعدادات المسبقة للامتحانات

ومن جانبه أوضح محمد الرشيدى أنه بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الإستعدادات المسبقة للإمتحانات ، بجانب تشكيل غرفة عمليات إمتحانات الثانوية العامة برئاسة مدير المديرية .

وأكد أن هناك بروتوكولات تعاون مع الجهات المختصة بالصحة والتموين والكهرباء والمياه والتأمين الصحى والإسعاف للتعامل مع أى طوارئ ، كما تم تسليم الخطة الأمنية لمديرية الأمن لمتابعة وصول وإرسال الأسئلة والإجابات ، فضلاً عن تجهيز 2 مركز لتوزيع الأسئلة بإدارة أسوان للتوزيع على إدارات أسوان ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو ، علاوة على مركز توزيع إدفو للتوزيع على مدارس إدارة إدفو .

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