رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية بقاعة مجلس الشيوخ.. صور

شَهدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والمستشار بهاء الدين أبو شقة – وكيل مجلس الشيوخ، صباح اليوم الخميس، بمقر مجلس الشيوخ المصري، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والتي جرت فعالياتها بقاعة مجلس الشيوخ المصري.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب – عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الحليم محمود - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد علاء المهدي – مستشار وزير الشباب والرياضة، والمستشار مختار محمد علي – عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمد عبد المعطي – عضو اللجنة الدائمة للانتخابات، والمستشار محمود سمير – مدير وحدة التحول الرقمي، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.



ومن الجدير بالذكر أن تلك الانتخابات قد شهدت، ولأول مرة إطلاق المنصة الرقمية والتي تشكل المرحلة الثانية للمنظومة، إذ جرت من خلالها العملية الانتخابية بالكامل بداية من طلب الترشح مرورًا بالتصويت وحتى إعلان النتيجة



وبمقتضاها تم انتخاب رئيس ووكيلي نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري ورؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بالمجلس البالغ عددها "١٤ لجنة"، وذلك من خلال بيئة إلكترونية لا ورقية بالكامل باستخدام المنصة الرقمية لمنظومة التصويت المميكن وبرنامج التصويت الإلكتروني الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA".



وفي كلمته، رحب المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية بالحضور، ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، ولمجلس الشيوخ لاستضافته هذا الحدث الأول من نوعه، وأكد أن النيابة الإدارية كانت سباقة في دمج رؤيتها الشاملة للتحول الرقمي مع تمكين وتعزيز آلية الانتخابات التي تشكل الركيزة الأساسية للممارسة الديموقراطية، فكان برنامج التصويت الإلكتروني للنيابة الإدارية الَّلبِنَة الأولى لمشروع عملاق لمنظومة الانتخابات الإلكترونية، والذي أجريت من خلاله العديد والعديد من انتخابات مجالس النقابات والأندية وغيرها من الهيئات، لندشن اليوم مرحلة جديدة من المنظومة وهي إطلاق المنصة الرقمية التي جرى من خلالها عمليات الترشح والتصويت وإعلان النتيجة لهذا المجلس من شباب مصر الذي يشكل محاكاة لمجلس الشيوخ الموقر، والتي أتت تتويجًا لبروتوكول التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية



وأنهى الكلمة برسالة وجهها للشباب الحضور متمنيًا لهم التوفيق باعتبارهم مستقبل الوطن والجمهورية الجديدة التي تسابق فيها مصر الزمن لتتبوأ المكانة التي تستحقها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.



ومن جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة بالحضور، ووجه الشكر للمستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، ولمجلس الشيوخ الموقر، مشيدًا بحرص المستشار حافظ عباس، على متابعة كافة التفصيلات المتعلقة بمنظومة الانتخابات الإلكترونية، وما شهدته وزارة الشباب من تعاون مع النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة العدل لتعميم تلك التجربة الوليدة على كافة الجهات والهيئات التي تجري انتخاباتها تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة،

وأنهى الكلمة بالتأكيد على أهمية تدريب الشباب وتطوير ملكاتهم وأن وزارة الشباب تضع على رأس أولوياتها دعم مشاركتهم الفعالة في كافة المناحي السياسية والاجتماعية والثقافية.



يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تعميم تجربة التصويت المميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.