بعد التهديد بالتصعيد.. ردود الفعل بالداخل اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن بلغ التصعيد على التوتر بالحدود اللبنانية الجنوبية ذروته بعد سلسلة التهديدات التي أطلقها الجانب الإسرائيلي، والتي قابلها الجانب اللبناني بالإعلان عن الاستعداد لأي تصعيد، حتى وإن لم تكن الرغبة الأولى للدولة اللبنانية وأيضا للمقاومة الإسلامية في لبنان ولا الشعب اللبناني، وهي الحرب.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أنه قيل في الأوساط السياسية الرسمية أو في أوساط المقاومة أن إسرائيل إذا رغبت التصعيد والدخول لحرب مفتوحة فإن لبنان -على أهبة الاستعداد- لهذا الأمر، وأنه جاهز لخوض هذه المعركة، و-تحديدا- هذا الأمر على لسان المقاومة وعدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، والتي أعلنت دعم حزب الله في هذا الموقف، إذا أرادت تل أبيب التصعيد وشن حرب.

وأشار إلى أن المطلب الرئيس والأول للمقاومة ممثل في حزب الله والأحزاب والدولة اللبنانية هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب الهدنة في قطاع غزة على الوضع في الجنوب اللبناني تمهيدا لعودة المفاوضات مرة أخرى للاتفاق -بشكل كامل- بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية بين الجانبين أسوة بترسيم الحدود البحرية الذي تم في عام 2022.