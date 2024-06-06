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الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأحد.. مروة حمدى ورحاب مطاوع نجمتا حفل كلثوميات في الأوبرا

الفنانة رحاب مطاوع
الفنانة رحاب مطاوع
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 تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا ضمن سلسلة كلثوميات لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال  كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع  كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى أداء كل من الفنانات مروة حمدى ورحاب مطاوع.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربي .

مروة حمدى ورحاب مطاوع نجمتا حفل كلثوميات