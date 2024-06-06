الأحد.. مروة حمدى ورحاب مطاوع نجمتا حفل كلثوميات في الأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا ضمن سلسلة كلثوميات لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج باقة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء خلال مشوارها الفنى أداء كل من الفنانات مروة حمدى ورحاب مطاوع.

يذكر أن سلسلة كلثوميات تأتي ضمن خطة دار الأوبرا المصرية لتخليد أعمال أم كلثوم ونشرها للأجيال الجديدة والشباب باعتبارها جزءا أصيلا من التراث الموسيقى العربي .