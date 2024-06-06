راؤول جونزاليس يتراجع عن قرار رحيله من ريال مدريد

تراجع الأسطورة التاريخية لريال مدريد راؤول جونزاليس، عن قراره بالرحيل عن تدريب فريق الشباب "كاستيا"، حسبما كشفت بعض التقارير الإسبانية.

راؤول يتلقى عروض تدريبيه

وكانت بعض التقارير قد أفادت بتلقى راؤول جونزاليس عروضا تدريبة من الليجا لقيادة فياريال، فيما دخل إشبيلية فى العرض، كما تلقى عروض لتدريب يونيون برلين وهامبورج، بالدورى الألمانى.

الإ أن راؤول جونزاليس بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تراجع عن فكرة الرحيل عن ريال مدريد، وأخبر النادي بأنه سيستمر مع الكاستيا خلال الموسم المقبل.

وأكملت الصحيفة الأسبانية المقربة من قلعة "سانتياجو بيرنابيو"، تقريرها قائلاً: "يعلم راؤول أنه لو تلقى العرض المناسب، فإن فلورنتينو بيريز رئيس النادي لن يقف أمامه بسبب مكانته الأسطورية داخل الريال".

أسوأ مواسم راؤول

وعاش فريق الكاستيا أسوأ موسم له مع راؤول، حيث احتلوا المركز العاشر، وكاد الفريق أن ينجرف لمعركة الهروب من الهبوط.