إحالة وزير الداخلية الكويتي السابق إلى محكمة الوزراء

أُحيل وزير الداخلية الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد، اليوم الخميس، إلى محكمة الوزراء بعد انتهاء لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار عمر المسعود، من التحقيق معه بتهمة الاشتراك في غسل الأموال عبر تضخم حساب موظف مرافق له، بحسب ما ذكر موقع "الكويت 24".

كما أُحيل وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ خالد الجراح إلى محكمة الوزراء، بعد انتهاء اللجنة من التحقيق معه بتهمة عقد أجهزة التجسس والاستيلاء على المال العام من خلال هذا العقد.

يأتي هذا ضمن إطار جهود البلاد المتواصلة لمكافحة الفساد والحفاظ على النزاهة في الحكومة.