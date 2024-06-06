محافظ المنوفية: 9 مليارات جنيه استثمارات الدولة بالقطاعات الخدمية والتنموية خلال العام الجاري

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالي حجم الاستثمارات التي شهدتها المحافظة خلال العام الحالي 2023/2024 بلغت (9 مليارات جنيه) لتطوير مشروعات البنية التحتية والاستثمارية بكل القطاعات الخدمية والتنموية.

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومى الـ11.

واشار المحافظ أن ذلك يأتى في إطار خطة الدولة الشاملة للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتا إلى أن الخطة الاستثمارية تضم خطة الديوان العام بجملة استثمارات 852 مليون جنيه .

وتابع ، أن الخطة الاستثمارية تشمل أعمال رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وخطة مديريات الخدمات باستثمارات 2 مليار و101 مليون جنيه، و منحة البنك الدولي والآسيوي بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي " الميجا" باستثمارات بلغت " مليار و381 مليون جنيه" ، والمشروعات المركزية بقطاع الصحة بحجم استثمارات 4 مليارات و650 مليون جنيه .

وأوضح اللواء إبراهيم أبو ليمون أن حجم استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بالديوان العام بلغ 852 مليون جنيه تضمنت رصف الطرق والشوارع الداخلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 505 مليون جنيه لرصف عدد من الطرق والشوارع والمحاور المرورية على مستوى المحافظة ، وقطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة بإجمالي 149 مليون جنيه، وقطاع تدعيم الوحدات المحلية بإجمالي استثمارات تزيد عن 111 مليون جنيه ، وقطاع الكهرباء بجملة استثمارات تزيد عن 59 مليون جنيه ، وقطاع الأمن والمرور بجملة استثمارات تزيد على 26 مليون جنيه .