الاتحاد العالمي للكنائس الإصلاحية ينعى يورجن مولتمان

نعى الاتحاد العالمي للكنائس الإصلاحية الراحل يورغن مولتمان، الذي رحل عن عمر يناهز 98 عامًا.

وجاء نص برقية التعزية كالاتي: رافق مولتمان عمل كل من الاتحاد العالمي للكنائس الإصلاحية والتحالف لأكثر من 50 عامًا، وكان أحد المساهمين الرئيسيين في لاهوت العدالة والحياة التي ميزت الفهم الذاتي اللاهوتي لـ WCRC خلال هذا فترة.

وقالت سيتري نيومي، الأمين العام المؤقت لـWCRC: "لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير البروفيسور يورغن مولتمان". «على المستوى الشخصي، تعلمت الكثير من كتبه منذ أيام دراستي في الثمانينيات. تعتبر أعماله مصدر إلهام رائع للأمل المرتكز على اللاهوت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتمتع بفهم هائل للدعوة المسيحية إلى الاهتمام بالتحول في العالم. لقد كان لاهوتيًا ومعلمًا لاهوتيًا بارزًا، وقد أثرت حياته وأعماله بشكل إيجابي على العالم.

وقالت آنا كيس وينترز، مديرة مجموعة تخطيط البرامج الاستراتيجية التابعة لـ WCRC، "إن هذه خسارة كبيرة. كم كان لاهوتيًا وإنسانًا جيدًا. إن تأثيره على أجيال من اللاهوتيين، وأنا منهم، لا يمكن قياسه.

كان مولتمان من أوائل اللاهوتيين العالميين. وفي وقت مبكر من حياته المهنية، تعامل مع لاهوتيين مما كان يسمى آنذاك "العالم الثالث". لقد أعرب عن تقديره للتوسع العالمي للاهوت المسيحي وتابع تطور لاهوتيات التحرير في أجزاء كثيرة من العالم. لقد أخذ هذه اللاهوتات الجديدة على محمل الجد وشارك معهم في محادثات عميقة للغاية.

هذا التقدير العميق سمح له أيضًا بأن يكون منتقدًا. في رسالة مفتوحة نوقشت على نطاق واسع إلى ميغيل بونينو في عام 1976، ذكّر لاهوتي التحرير في أمريكا اللاتينية بالوضع قبل الأخير للممارسة المسيحية. هذه السمة الأولية للنشاط البشري تتحدى التماثل المتسرع مع ملكوت الله. في فهم مولتمان، يمكننا اكتشاف العلاقة السببية بين النشاط البشري وملكوت الله في تجربة التحرير. لكن هذه العلاقة السببية لا يمكن تفعيلها؛ فالملكوت لم يكن أبدًا نتاجًا للممارسة البشرية.

كانت العدالة بين الجنسين ذات أهمية خاصة لعمل مولتمان اللاهوتي وشهادته العامة. لسنوات، كان ينشر ويتعامل علنًا مع زوجته إليزابيث مولتمان-فيندل. في المجلس العام في سيول عام 1989، قدموا معًا دراسة للكتاب المقدس حول موضوع المجمع العام "من يقولون أنا" حيث أكدوا أن قراءة الكتاب المقدس من منظور ذكوري فقط هي اختزال للإنجيل:

لفترة طويلة جدًا، سمعنا نصف الإنجيل فقط، أي النصف الذكوري من البشرية. واليوم، من المهم أن نفهمها بالكامل في ملء الخليقة الأنثوية والذكورية للبشر وفي ملء الروح الذي يأتي للأبناء والبنات. لذلك، من البديهي أن يعترف الرجال والنساء بإيمانهم معًا ويفسرون الإنجيل معًا.

منذ عام 1970 فصاعدًا، كان مولتمان المتحدث الرئيسي في العديد من المجالس العامة. عندما ألقي كلمة أمام المجلس العام لعام 2017 في لايبزيغ، لخص رحلته:

لقد تحدثت لأول مرة في المجلس العام الاتحاد العالمي للكنائس الإصلاحية (المشيخية والأبرشية) في نيروبي عام 1970 – منذ 47 عامًا. لقد تابعت برنامج مجلس الكنائس العالمي لمكافحة العنصرية، وفي عام 1976، ساهمت في برنامج حقوق الإنسان التابع لـ WARC، "الأساس اللاهوتي لحقوق الإنسان". لقد كنت حاضراً الحادث المأساوي الذي وقع في أوتاوا عام 1982 عندما رفض السود في جنوب أفريقيا تناول المناولة المقدسة مع البيض في جنوب أفريقيا، ورحل الأخيرون أثناء الليل. وفي نفس العام، 1982، ظهر اعتراف بلهار في جنوب أفريقيا ومهّد الطريق لاختفاء أيديولوجية الفصل العنصري من كنائس جنوب أفريقيا. لقد رحبت بميثاق الكنائس الإصلاحية في أكرا عام 2004.

في كلمته الرئيسية، اختتم هذه الرحلة نحو لاهوت العدالة من خلال الإشارة إلى القصور في لاهوت التبرير من قبل إصلاحيي القرن السادس عشر ودعا لجنة حقوق الطفل لمعالجة هذا القيد:

هناك شيء مفقود في قلب لاهوت الإصلاح. لقد سلطت لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا الضوء على هذا الأمر: تبرير ضحايا الخطايا المرتكبة، نحن نتحدث عن "مغفرة الخطايا بنعمة الله وحده، بالإيمان". وهذا أيضاً صحيح ومهم، ولكنه نصف الحقيقة فقط. الخاطئ الذي ارتكب الذنب يُغفر له، ولكن أين يقف ضحايا هذه الخطية؟ نحن نصلي، "اغفر لنا خطايانا"، ولكن أين ضحايا أفعالنا الخاطئة؟ سر التوبة هو من جانب واحد، مع التركيز على مرتكب الجريمة. عقيدة التبرير تنسى الضحايا. هناك فجوة هنا في عقيدة النعمة المسيحية.