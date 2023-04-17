الرئيس الروسي يعقد اجتماعًا مع وزير الدفاع الصيني

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع لي شانغ فو، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بيسكوف: "عقد بوتين اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو"، وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالاجتماع سيتم نشرها لاحقا.

وقال بوتين خلال اللقاء مع وزير الدفاع الصيني: "هناك تطور جيد في جميع الاتجاهات، بما في ذلك داخل الإدارات العسكرية".

وفي مارس الماضي، ووصل الرئيس الصيني شي جي بينغ، إلى موسكو، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة رسمية، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين، وبحث الرئيسان في محادثات موسعة كان هدفها العريض تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي.

وقال بوتين في المحادثات الموسعة، إن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين آخذ في التوسع، وأن الأعمال الروسية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للصين في موارد الطاقة بموجب العقود المبرمة بالفعل وما بعدها.

كما أشار الرئيس الروسي، إلى أنه خلال المحادثات مع شي جين بينغ، تم إجراء تبادل صريح وهادف لوجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الروسية الصينية وتعزيز التنسيق على الساحة العالمية.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن العلاقات الصينية الروسية تظهر زخما تنمويا إيجابيا، وأكد أنه مستعد رفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع خطة لتنمية العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتعزيز التنسيق بين البلدين.