قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار عشوائي بولاية كنتاكي

قالت السلطات في ولاية كنتاكي الأمريكية، إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بعد إطلاق نار في حديقة تشيكاساو في لويزفيل ليل السبت.

جاء الحادث المميت بعد أقل من أسبوع من مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية في إطلاق نار جماعي آخر في أحد البنوك بوسط المدينة في نفس المدينة.

ووفقا لشبكة "سي بي إس"،أكدت إدارة شرطة لويزفيل في بيان لشبكة سي بي إس نيوز أن هجوم السبت وقع في حوالي الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي، عندما فتح مطلق نار واحد على الأقل النار على حشد من المئات المتجمعين في الحديقة. بالإضافة إلى الضحايا الذين أصيبوا بجروح قاتلة، أصيب أربعة آخرون في إطلاق النار وتم نقلهم بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وأفادت شرطة لويزفيل بأن معلومات تحديد هوية الأفراد المحتجزين في المستشفى وظروفهم "لم تكن متاحة بسهولة" عندما شاركوا آخر تحديث بعد عدة ساعات من إطلاق النار. ذكرت WLKY التابعة لشبكة سي بي إس أن شخصًا واحدًا تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة