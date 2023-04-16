وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد العربي والسعودي للرياضات الإلكترونية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضات الإلكترونية، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية ورئيس الاتحاد العربي والسعودي للرياضات الإلكترونية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التعاون والتوسع في نشر الرياضات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء دراسة الاعمال المشتركة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية تحت مظلة واحده، والترتيب لإقامة البطولة العربية الافريقية للرياضات الإلكترونية خلال موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الشباب والرياضة:"سعداء بلقاء صاحب السمو الامير فيصل بن بندر بن سلطان، ونتقدم بالشكر والتقدير للمجهودات الكبيرة التي تبذلونها في سبيل نشر الرياضات الإلكترونيةبصفة خاصة، والرياضة بصفة عامة، ونثمن العلاقات الوطيدة والطيبة بين البلدين الشقيقين".

أشاد "صبحي" بمجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي، والذي أصبح نموذج يحتذى به في الاهتمام بالرياضات الإلكترونية والاهتمام بها كأحد الصناعات التي تسهم في الاقتصاد، مشيراً إلي حرص الوزارة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية للاستفادة من التجربة السعودية في هذا الملف الهام.

أكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الإهتمام بصناعة الألعاب الإليكترونية العالمية فى ظل التطور التكنولوجى والاعتماد بشكل كبير على تلك التطبيقات والمنصات المختلفة، وتوسيع قاعدة المستفيدين كونها تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب بمختلف أعمارهم وتخدم شريحة كبيرة من النشء والشباب .

ومن جانبه، قال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان:" نعتز بعلاقة الإخوة التي تجمع الشعب السعودي بالشعب والمصري والعلاقة الوطيدة بين القيادتين لكل الشعبين، ونعتز بالتعاون في ملف دمج الاتحاد الافريقي والاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية تحت قيادة مصرية لهذا الملف، فالمملكة العربية السعودية لديها استثمارات كبيرة في مجال الرياضات الإلكترونية، ونسعي للتعاون المصري في هذا الملف".

وتم اقتراح تشكيل لجنة من الكونفيدرالية الافريقية للاتحادات الرياضية والاتحاد الافريقى والاتحاد العربى ، لتوجيه الدعوة لوزراء الشباب والرياضة فى افريقيا لدعوة اتحاداتها للمشاركة فى البطولة العربية الافريقية الأولى.

شارك فى اللقاء اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الافريقية "الاوكسا"، وشريف عبد الباقى الأمين العام للاتحاد الافريقى ورئيس الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية، و تركي الفوزان الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ومن وزارة الشباب والرياضة الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضة، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، ومن الاتحاد الدكتور محمد خليف نائب رئيس الاتحاد، وأمينة يحيي عضو الاتحاد المصري للألعاب الالكترونية.