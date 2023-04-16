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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياسمينه عيسى تحصد ذهبية بطولة البرازيل الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة

ياسمينه عيسى
ياسمينه عيسى
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توجت ياسمينه عيسى لاعبة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة بذهبية بطولة البرازيل الدولية والتي أقيمت بمدينة ساو باولو خلال الفترة من 10 وحتى 16 ابريل الجاري.

وحصدت  ياسمينه عيسى الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات رفقة الأمريكية "جايكي سايمون".

وفاز الزوجي المصري على الزوجي التايواني بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-17، 21-16".

وكان الزوجي المصري  قد فاز في نصف النهائي على زوجي من هونج كونج بنتيجة 2-0 أيضًا حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-8، 21-7".

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر، أن ياسمينه عيسى من ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة رفقة زميلتها شيماء سامي وزميلهما أحمد الدكروري.

الزوجي المصري الأمريكي للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة بارا بادمنتون الألعاب البارالمبية