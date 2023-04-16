رئيس جامعة المنصورة يتفقد وجبات الإفطار بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات

فاجئ اليوم الأحد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، طلاب المدن الجامعية بالجامعة بتواجده في صالات الطعام، أثناء تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك ، وخلال الزيارة تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر جودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية بالمدن الجامعية بمدينة الأمل للطلاب، مدينة الزهراء للطالبات.

ورافقه خلال الجولة كل من محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، أشرف طه مدير إدارة المدن.

ومن جانبه أكد رئيس جامعة المنصورة حرص إدارة الجامعة على المراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة من كلية الطب البيطري وكلية الزراعة.

وأجرى رئيس جامعة المنصورة حوارًا مع الطلاب والطالبات، أثناء تواجدهم فى المطعم للتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة كما استمع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

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