ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يتفقد وجبات الإفطار بالمدن الجامعية للطلبة والطالبات

جانب من الزيارة المفاجئة
جانب من الزيارة المفاجئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاجئ  اليوم الأحد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، طلاب المدن الجامعية بالجامعة بتواجده في صالات الطعام، أثناء تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك ، وخلال الزيارة تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر جودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة، وأماكن التغذية بالمدن الجامعية بمدينة الأمل للطلاب، مدينة الزهراء للطالبات. 

ورافقه خلال الجولة كل من محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، أشرف طه مدير إدارة المدن. 

ومن جانبه أكد رئيس جامعة المنصورة حرص إدارة الجامعة على المراقبة المستمرة لجودة الطعام المقدم للطلاب للتأكد من سلامته من خلال لجان متخصصة من كلية الطب البيطري وكلية الزراعة.

وأجرى رئيس جامعة المنصورة حوارًا مع الطلاب والطالبات، أثناء تواجدهم فى المطعم للتأكد من كفاءة وجودة ومستوى الوجبات والخدمات المقدمة كما استمع لآرائهم لمعرفة مدى رضائهم عن الوجبات والخدمة ومقترحاتهم فى تطوير الخدمات المقدمة.

IMG-20230416-WA0144
IMG-20230416-WA0144
IMG-20230416-WA0146
IMG-20230416-WA0146
IMG-20230416-WA0147
IMG-20230416-WA0147
IMG-20230416-WA0152
IMG-20230416-WA0152
IMG-20230416-WA0145
IMG-20230416-WA0145
IMG-20230416-WA0143
IMG-20230416-WA0143
IMG-20230416-WA0148
IMG-20230416-WA0148
IMG-20230416-WA0155
IMG-20230416-WA0155
IMG-20230416-WA0156
IMG-20230416-WA0156
IMG-20230416-WA0153
IMG-20230416-WA0153
IMG-20230416-WA0150
IMG-20230416-WA0150
IMG-20230416-WA0151
IMG-20230416-WA0151
IMG-20230416-WA0157
IMG-20230416-WA0157
IMG-20230416-WA0149
IMG-20230416-WA0149
IMG-20230416-WA0154
IMG-20230416-WA0154
IMG-20230416-WA0158
IMG-20230416-WA0158
الدكتور شريف يوسف خاطر المدن الجامعية جامعة المنصورة شهر رمضان المبارك وجبات الإفطار