حمدوك: الحرب ستقضي على الأخضر واليابس وأرفض التدخل الأجنبي

قال رئيس الوزراء حكومة السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، إن الوضع الإنساني كارثي، مشيرا إلى أن المعاناة تفاقمت بسبب الاشتباكات الحاصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقا لـ " سكاي نيوز"

وذكر حمدوك، خلال مؤتمر صحفي: أن هذه "حرب المنتصر فيها خاسر"، والحرب اللعينة ستقضي على الأخضر واليابس.

كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي لمساعدة السودان في هذه المحنة، حيث أن المعاناة كانت موجودة في السودان والآن تفاقم الوضع في هذه الحرب.

أوضح أن الوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام.

ودعا إلى حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة.