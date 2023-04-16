رئيس جامعة المنيا يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

قدم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا التهنئة للإخوة الأقباط، وذلك خلال زيارته لمطرانية الأقباط الأرثوزكس، والكنيسة الإنجيلية ومطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة المنيا الذي رافقه خلالها الدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، ومدير عام مكتب رئيس الجامعة ومدير العلاقات العامة.



وأكد الدكتور فرحات أن عيد القيامة عيدًا لكل المصريين، ومعبرًا عن الروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي يتميز بها الشعب المصري وخاصة في هذه الأيام المباركة التي يتشارك فيها جميع أبناء الشعب الفرحة والاحتفال وتبادل التهاني بعيدي الفطر المبارك وعيد القيامة، لتتعانق مشاعر الوحدة الوطنية وروح المحبة والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

ودعي رئيس الجامعة المولى عز وجل أن يُعيد هذه الأيام على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط والخير والسلام، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا لتماسكنا وتكاتفنا، وصونًا لوحدتنا واستقرارنا.