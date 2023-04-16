الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على ويستهام بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه ويستهام يونايتد، بهدفين مقابل هدف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لندن الأوليمبي، في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أرسنال أهداف المباراة عن طريق جابريل جيسوس في الدقيقة 7 وأضاف مارتن أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 10، وقلص سعيد بن رحمة النتيجة لأصحاب الأرض بتسجيل هدف من ضربة جزاء في الدقيقة 33.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجاليس - كيران تيرني

خط الوسط: مارتن اوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابريل جيسوس - جابريل مارتينيلي

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 هدف فيما يأتي ويستهام يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.