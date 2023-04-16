بالصور.. احتفالات داخل كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد بمناسبة عيد القيامة

نظمت كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية في محافظة بورسعيد، احتفالية كبرى اليوم الأحد، لإدخال السعاده والفرحة على قلوب الأطفال احتفالا بعيد القيامة المجيد.
تضمنت الاحتفالية تواجد ألعاب كبيرة الحجم، وفقرات العرائس والبلياتشو، بجانب بعض الألعاب الأخرى ذات الألوان المبهجة وذلك على أنغام الموسيقى لإسعاد الأطفال والكبار على حد السواء.
كما حرص الأهالي على إلتقاط الصور التذكارية مع أبنائهم وهم يلعبون، كما التقط الأهالي صور تذكارية لأبنائهم مع كهنة الكنيسة في أجواء من السعادة بين الجميع.
في سياق متصل، نظمت الكنيسة عدد من المسابقات بين الأطفال، وجرى توزيع الهدايا والشيكولاتة عليهم لرسم الابتسامة على وجوههم، ومن المرتقب أن تستمر الأجواء الإحتفالية حتى عصر اليوم.