محافظ الأقصر يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

بعث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأحد، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الأقصر، أن الشعب المصري شعب يعلم الدنيا التسامح والعيش في سلام وأنه شعب لا يستطيع أحد التشكيك في وطنيته وانتمائه، داعياً أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيدة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتور القس أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارى جرجس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الإنجيلية بالأقصر، والأنبـا يواقيم أسقف عام إسنا أرمنـت، والأنبا عمانوئيـل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصـر.

فيما تقدم الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، باسم أسرة جامعة الأقصر وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وتمنى رئيس جامعة الأقصر، السعادة والخير لجميع المسيحيين في عيدهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر في أمن وأمان، مشيراً إلى أن ترابط المسلمين والمسيحيين هو حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بيننا.

ومن جانبه، تقدم الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، باسم الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأعرب الدكتور عادل زين الدين، عن سعادته بحلول هذه الأيام المباركة التي يتشارك فيها المسلمون والأقباط الفرحة والاحتفال وتبادل التهاني بعيدي الفطر المبارك وعيد القيامة، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب بالمزيد من المحبة والترابط وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

البابا تواضروس

رئيس جامعة الأقصر

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية