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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يأسف لوفاة وزير الشؤون الدينية في حادث

شهباز شريف
شهباز شريف
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 أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن أسفه البالغ لوفاة وزير الشؤون الدينية والوفاق الديني الباكستاني مفتي عبد الشكور في حادث سير بالعاصمة إسلام آباد أمس السبت. 

وبحسب بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء الباكستانية  اليوم الأحد، قدم شهباز شريف تعازيه لأسرة الفقيد، مشيدا بأدائه كوزير للشؤون الدينية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية.

كانت وسائل إعلام باكستانية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن الوزير مفتي عبد الشكور لقي مصرعه في حادث سيارة في إسلام آباد أمس، بعد أن تعرضت سيارته لتصادم من سيارة أخرى على متنها خمسة أشخاص، مما أسفر عن إصابة عبد الشكور في رأسه ووفاته على الفور.

واعتقلت الشرطة الباكستانية الخمسة أشخاص الذين كانوا على متن السيارة التي اصطدمت بسيارة الوزير.

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