الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة الأسبوع الجاري.. والذروة الثلاثاء

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تساعد على الشعور بالحرارة.

واضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الاولى، اليوم الأحد، ان ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يوم الثلاثاء، وتسجل 32 درجة، منوهة إلى أننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الربيع، ومن الوارد أن نشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 31 درجة، ولكن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا مقارنة بفترة النهار، لافتة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية وبالتالي يجب توخي الحذر اثناء القيادة.