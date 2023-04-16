ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجة الحرارة الأسبوع الجاري.. والذروة الثلاثاء

الطقس
الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية تساعد على الشعور بالحرارة.

واضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الاولى، اليوم الأحد، ان ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون يوم الثلاثاء، وتسجل 32 درجة، منوهة إلى أننا ما زلنا في النصف الأول من فصل الربيع، ومن الوارد أن نشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 31 درجة، ولكن نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا مقارنة بفترة النهار، لافتة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية وبالتالي يجب توخي الحذر اثناء القيادة.

 

الارصاد ارتفاع درجات الحرارة الارصاد الجوية التقلبات الجوية الدكتورة منار غانم