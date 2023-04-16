أسوشيتيد برس: نشطاء البيئة في ألمانيا يُرحبون بإغلاق آخر 3 محطات للطاقة النووية

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:04 م

رحب نشطاء البيئة في ألمانيا بقرار الحكومة إغلاق آخر 3 محطات طاقة نووية في البلاد تماشيا مع خطتها نحو زيادة الانتقال والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الأحد أن. الإغلاق، الذي جاء قبل وقت قصير من منتصف الليلة الماضية، حظي بتهليل في صباح اليوم من قبل نشطاء مناهضين للطاقة النووية خارج مقر المفاعلات الثلاثة وفي تجمعات حاشدة في برلين وميونيخ. وقام العديد من الموظفين والعمال داخل المصانع بمزيد من الاحتفالات بهذه المناسبة.

وأوضحت الصحيفة أن نشطاء البيئة في ألمانيا لطالما ضغطوا على الحكومة المركزية هناك، خاصة في أعقاب الكوارث النووية التي أحلت بالعديد من دول العالم بسبب استخدام الطاقة النووية مثل تشرنوبيل وفوكوشيما، من أجل إنهاء استخدام التكنولوجيا التي يرى النقاد أنها غير آمنة وغير مستدامة.

ولكن مع اعتماد الدول الصناعية الأخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان والصين وفرنسا وبريطانيا، على الطاقة النووية لتحل محل الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، أثار قرار ألمانيا بالتوقف عن استخدام كليهما شكوكًا في الداخل والخارج بشأن جدوى هذا القرار.