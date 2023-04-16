باحث سياسي: نعول على المجتمع الدولي للعب دور مهم في الأزمة السودانية

قال شوقي عبدالعظيم، باحث سياسي، إن المجتمع الدولي الآن يُعول عليه بشدة أن يلعب دورًا مهما في الأزمة السودانية.

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، اليوم الأحد، أنه مع مرور الوقت تصبح الضرورة ملحة بالتدخلات العاجلة من المجتمع الدولي المؤثر في الأزمة السودانية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والسعودية، مؤكدًا أن على الجيوش التدخل لأن هذه الحرب لن تحسم بسهولة وستكون حربًا مكلفة للغاية للجنوب والشعب السوداني.

وتابع: أن الأزمة السودانية ستتسبب في خسائر كبيرة لذلك يعتبر التدخل مهما في هذه اللحظات لحفظ وحقن الدماء السودانية وهدوء واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن ما يسير على الأرض هو رغبة كل طرف في فرض سيطرته بشكل أكبر من الآخر ليكون سجالًا في الحرب على الأرض.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.