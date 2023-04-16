اليوم.. مكتبة كفر الدوار العامة بالبحيرة تستضيف فعاليات الحوار الوطنى للشباب

الأحد 16/أبريل/2023 - 05:18 ص

تستضيف المكتبة العامة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، اليوم الأحد، فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، الذي يستهدف رفع مستوى الوعى لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.



ويأتي هذا اللقاء الشبابي بعد عقد فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب داخل 7 مراكز للشباب، وهى دمنهور والدلنجات والرحمانية وايتاى البارود ورشيد وكوم حمادة وأبو حمص، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها.



ويشار إلى أن وزارة الشباب قد أطلقت منتدى الشباب بالبحيرة تحت شعار "حوار من الشباب للشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لاستهداف أكثر من 5 آلاف شباب وفتاة بكافة مراكز المحافظة.



ويتم تنفيذ منتدى الشباب بالتعاون بين الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة العامة لبرلمان الشباب.