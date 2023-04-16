نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والتطوير في الحوامدية.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

وتابع النائب أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع صلاح سالم بداية من شارع النزهه حتي شارع سعد زغلول ووضع طبقه السن بشارع ذكري أدريس بداية من طريق ١١ حتى أخر شارع سعد زغلول.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مشددا على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

كما أجرى نائب المحافظ جولة ميدانية سيرا على الاقدام بطريق ١١ وشوارع سعد زغلول وجمال عبد الناصر والجمهورية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

والتقى النائب بعدد كبير من المواطنين بمدينة الحوامدية للتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة ورافق نائب المحافظ الأستاذ هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة وشركات مياة الشرب الصرف والصرف الصحي بالجيزة والشركة المنفذة للأعمال.