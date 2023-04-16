التشيك: 70% يؤيدون حق الدولة فى تقييد الإعلام للسيطرة على المعلومات المضللة

أفادت إحصاءات نشرت فى التشيك بأن قرابة 70% من المواطنين يرون أنه يحق للدولة تقييد الإعلام بهدف السيطرة على انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة.

وذكر راديو "براغ الدولى"، يوم السبت، أن قرابة 75% من المشاركين في المسح أكدوا أن انتشار المعلومات المغلوطة يعد مشكلة شديدة الخطورة، مشيرا إلى أن المسح أجرته جامعة "كارلوفا" وهى الجامعة الأكبر والأقدم فى البلاد.

وأضاف الراديو أن قرابة 80% من الذين شملهم الاستطلاع لا يعرفون أن بالبلاد مفوضا حكوميا للإعلام والمعلومات المضللة، وهو المنصب الذى ظل قائما حتى فبراير قبل ضمه في دور مستشار الأمن القومى.

وقال 42% من الأشخاص إن المنصب الذى تم إلغاؤه ضرورى بينما وجده 36% غير ضرورى لأنهم لا يعتقدون أنه يمكن فعل أى شيء بشأن انتشار المعلومات المضللة.