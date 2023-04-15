محمد عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لمواجهة سموحة

شارك محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها الإثنين في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم عبد المنعم في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وواصل الفريق تدريباته بدون راحة، بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة على حساب فريق فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار منافسات البطولة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة.

وأدت مجموعة اللاعبين التي شاركت بشكل أساسي في مباراة فاركو تدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين فقرات بدنية وخططية متنوعة.