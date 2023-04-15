"الزراعة" تستعد لاستقبال شم النسيم وعيد الفطر.. القصير: غرف عمليات بجميع المحافظات لمنع التعديات على الأراضي.. حدائق الحيوان: جاهزون لاستقبال الزوار

رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، حالة الطوارئ القصوى بجميع القطاعات التابعة لها لاستقبال فترة الأعياد "عيد الميلاد المجيد وشم النسيم وعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء".

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن جميع قطاعات الوزارة الخدمية تعمل على مدار الساعة خلال إجازة الأعياد (شم النسيم وتحرير سيناء والفطر) وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح حيث بدء موسم الحصاد.

ووجه "القصير" قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومسئولي الإصلاح الزراعي بالتواصل السريع والمستمر بين غرف العمليات بكل المحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتدخل الفوري والسريع لحل أى مشكلات على أن يتم التنسيق بالتناوب مع مهندسي حماية الأراضي لضمان المرور الدائم على الأحواض ومتابعة منع التعديات وحماية الأراضي، وكذلك استمرار قطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعة المحمية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في ضخ المزيد من السلع والمنتجات بمنافذها الثابتة والمتنقلة بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد "القصير"، أيضا على جميع المسئولين بالتواصل المستمر طوال فترة الاجازة لتلقى أي استفسارات أو تقديم الدعم ومتابعة الشكاوى ودراستها والتعامل معها أولا بأول مع تفعيل غرفة العمليات المركزية والخط الساخن بالوزارة رقم (15500) خلال تلك الفترة.

وزير الزراعة أكد أيضا على استمرار العمل بالمعامل التابعة للوزارة (صحة الحيوان والمبيدات والعفن البني)، وكذلك إدارات الحجر الزراعي وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات التصدير واستيراد السلع السلع الاستراتيجية.

كما وجه هيئة الخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من سلامة غذاء المواطنين.

كما بدأت الوزارة الزراعة، تهيئة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، لاستقبال الزوار خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وعلى رأسها حديقة الحيوان بالجيزة حيث إنها تستقبل آلاف الزوار يوميا، لأن الحديقة وجهة الكثير من الأسر خلال فترات الأعياد.

وأكد الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث ستكون الحديقة مفتوحة خلال شم النسيم وأيام عيد الفطر المبارك، موضحا أن تذكرة الدخول ستكون بقيمة 5 جنيهات للفرد.

وقال رجائي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" إنه سيتم تطهير الحديقة يوميا بعد استقبال الزوار للوقاية من فيروس كورونا، مع تقديم العديد من الخدمات الترفيهية للزوار منها بعض الألعاب الترفيهية التي افتتحت مؤخرا ومنها البدالات المائية للأطفال التي تم افتتاحها مؤخرا بسعر تذكرة 10 جنيهات للأطفال.

وأشار رجائي إلى الدور التوعوي للحديقة، حيث إنها تحتوي على لوحات إرشادية خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها في الطبيعة وطرق التغذية وفترة التكاثر وفترة الحياة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسهم الإرشادية وتركيب خرائط جديدة كدليل للحديقة، لُمساعدة الزوار أثناء التجوال.

وأكد رئيس "حدائق الحيوان"، أن هناك تنسيقا مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأي ظروف كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشددًا على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

وأضاف رجائي، أنه تم توفير منطقة ملاهٍ ترفيهية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إجراء صيانة لدورات المياه وللحديقة، فضلا عن تخصيص فرق أمن ونظافة في الحديقة، واستعداد كل العمال لحماية الحيوان أو حماية أي زائر من الحيوانات، مع إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمتنزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، خلال أيام العيد.

وتابع رجائي، أنه تمت زيادة مساحات المسطحات الخضراء ووسائل الجذب والترفيه حيث إن الحديقة تعد متنفسًا مهما للمواطنين من جميع محافظات الجمهورية، وتم تخصيص مرشدين للزائرين بالحديقة لتعريفهم بتاريخ المباني الأثرية، والأشجار النادرة، كذلك توفير المعلومات حول الحيوانات وموطنها الأصلى،حتى تكون زيارة ترفيهية وتثقيفية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن إجازة العيد تعد فرصة جيدة لمحبي التاريخ الحيواني، لأخذ جولة مفصلة داخل المتحف الحيواني بحديقة الحيوان، حيث إنه من أهم وأعرق الأماكن الأثرية بحديقة الحيوان، موضحا أنه من أغنى متاحف العالم فى المحنطات الحيوانية، حيث يحتوي على محنطات لحيوانات نفقت منذ عام 1910، وكانت موجودة بالحديقة، التي تعد أقدم حديقة في المنطقة بالكامل وثاني حديقة حيوان في العالم.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوانات بالجيزة، والتي تأسست عام 1891، هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 80 فدانا، ويوجد به حاليا حوالي 4800 حيوان وطائر من بينها حيوانات وطيور نادرة، كما تضم المتحف الحيوانى، والذي يحوي العديد من المحنطات للحيوانات والطيور المنقرضة، والتماسيح المحنطة وغيرها من الحيوانات والطيور النادرة.