ads
السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخطوط السعودية تعلق جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر

الخطوط السعودية
الخطوط السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت الخطوط السعودية أنها علّقت جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، وذلك بعد تعرض طائرة من طراز "إيرباص" A330 على الرحلة رقم SV458، لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7.30 بالتوقيت العالمي صباح اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن فريق الطوارئ لدى "السعودية" استجاب على الفور، ويعمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة، وعلى رأسها سفارة المملكة لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول الحادث، مشيرة إلى أنه سيتم توفير المزيد من المستجدات حول الحادث عبر منصات "السعودية" في مواقع التواصل الاجتماعي.

السعودية الخطوط السعودية السودان عل قت جميع رحلاتها مطار الخرطوم