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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في حادث تحطم حافلة بإندونيسيا

تحطم حافلة
تحطم حافلة
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أعلنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا وإصابة العشرات الآخرين بجروح، وذلك جراء حادث تحطم حافلة كانت تقل على متنها طلابا بجزيرة "جاوة".

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحافلة كانت تقل أكثر من 60 طالبا ومعلما وكانت متجهة من بلدة "ديبوك" بجزيرة "جاوة" إلى منطقة "ليمبانج" السياحية عندما وقع الحادث.

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة مقاطعة "جاوة الغربية" جولز أبراهام أباست إن الطلاب كانوا في رحلة مدرسية عندما وقع الحادث واصطدمت الحافلة بسيارة وثلاث دراجات نارية. 

وأضاف أباست أن الحادث أسفر عن مقتل 9 طلاب وأحد المعلمين بالإضافة إلى سائق دراجة نارية، مشيرا إلى أن 13 شخصا من بين المصابين يرقدون في حالات خطيرة.

وأشار أباست إلى أن الشرطة ما زالت تحقق في سبب وقوع الحادث.

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