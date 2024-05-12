مصرع ربة منزل وابنتها في حادث انقلاب موتوسيكل داخل ترعة بأطفيح

لقيت ربة منزل حامل وابنتها مصرعهما غرقا بينما نجا زوجها في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل داخل ترعة بأطفيح جنوب الجيزة.

تلقي المقدم عبدالحليم الجيار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط دراجة نارية موتوسيكل داخل ترعة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل قيادة أحد الأشخاص وزوجته الحامل وابنته الطفلة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب الموتوسيكل في الترعة نتج عن الحادث مصرع الزوجة وابنتها ونجاة الزوج، جري انتشال جثامين المتوفين ونقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.