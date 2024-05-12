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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
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يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر له مساء اليوم الاحد .

موعد المباراة 
تقام المباراة في  العاشرة من مساء  اليوم  الأحد، بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي ببركان.

القنوات الناقلة

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في  كأس الكونفدرالية الأفريقية من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط

حكام المباراة 


يتكون طاقم تحكيم مباراة اليوم من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً.

الزمالك نهضة بركان المغربي الكونفدرالية موعد المباراة القنوات الناقلة حكام المباراة