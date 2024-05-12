بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بليتوانيا

توجه الناخبون في ليتوانيا، اليوم /الأحد/، إلى مراكز الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تشهدها البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن ثمانية سياسيين يتنافسون في هذه الانتخابات؛ من بينهم الرئيس جيتاناس نوسيدا، وهو ما يجعل من الصعب على أي مرشح الحصول على نسبة الـ 50% من الأصوات اللازمة للفوز بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إجراء جولة إعادة في 26 من مايو الجاري.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، ومن المقرر أن تغلق في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت ذاته.

ويعد المحامي إيجناس فيجيلي ورئيسة الوزراء إنجريدا سيمونيته من أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات أمام الرئيس جيتاناس نوسيدا.