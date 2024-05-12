الرئيس الأوكراني يحث الشركاء على أهمية تسليم المساعدات العسكرية في وقتها

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أهمية تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا في الوقت المناسب، داعيا الشركاء إلى ضرورة إرسال المساعدات المعلن عنها.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم /الأحد/، عن زيلينسكي قوله- على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- إن كل نظام دفاع جوي وكل مضاد للصواريخ هو "حرفيًا ما ينقذ الأرواح ويبقي مدننا ومجتمعاتنا على قيد الحياة".

وأضاف: "من المهم أن يدعم شركاؤنا جنودنا وقدرة أوكرانيا على الصمود بالإمدادات في الوقت المناسب؛ لأن الحزمة التي تساعد حقا هي الأسلحة التي تم جلبها إلى أوكرانيا، وليس فقط الأسلحة المعلن عنها. سنفوز في النهاية، أشكر الجميع في العالم الذين يساعدوننا في هذا".

وكان زيلينسكي قد قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن قواته ستوقف هجوم القوات الروسية بعد وصول دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا، لا سيما من الحزمة العسكرية التي وافقت عليها الولايات المتحدة".