تعرف على التشكيل المتوقع للقاء الزمالك ونهضة بركان

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره نهضة بركان، مساء اليوم الأحد، على ملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد ، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة،يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو ، سيف الجزيري، إبراهيم نداي.

يقود اللقاء تحكيما طاقم مكون من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكماً رابعاً