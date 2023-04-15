الخارجية السعودية توجه رسالة تحذير لجاليتها في السودان

ناشدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، مواطنيها المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها علي "تويتر": "نظرا لما تشهده السودان الشقيقة، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة، تأمل وزارة الخارجية من كل المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر، واتباع كافة التعليمات الصادرة من سفارة السعودية لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة".

وكانت نشبت صباح اليوم السبت، مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.