الدوري الإسباني.. تغييرات كثيرة في تشكيل ريال مدريد أمام قادش

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قادش، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل ريال مدريد، اليوم السبت، على نظيره قادش بملعب رامون دي كارنازا، في اللقاء الذي ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد البرازيلي رودريجو جوس في التشكيل الأساسي للميرينجي رفقة ماركو أسينسيو، في ظل غياب فينيسيوس جونيور وتوني كروس.

ودفع أنشيلوتي، بالثنائي داني سيبايوس وأوريلين تشواميني في خط الوسط أساسيان أمام قادش.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد، على النحو التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجير - إيدير ميليتاو - ناتشو

خط الوسط: أوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - داني سيبايوس

وفي الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو

ويجلس على دكة البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - إدواردو كامافينجا - ألفارو أودرويزولا - فيديريكو فالفيردي - داني كارفاخال - إدين هازارد - ماريانو دياز - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، خلف برشلونة المتصدر وفي جعبته 72 نقطة، فيما يأتي قادش بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 31 نقطة.