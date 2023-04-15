الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس وفولهام يزيدان من أوجاع ساوثهامبتون وإيفرتون

حقق فريق كريستال بالاس، مساء اليوم السبت، فوزًا على نظيره ساوثهامبتون بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وزاد كريستال بالاس من أوجاع ساوثهامبتون بالبريميرليج بثنائية دون رد، سجلها ابريتشي ايزي في الدقيقتين 54 و68 من زمن اللقاء.

وبهذه الخسارة، ظل ساوثهامبتون بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما زاد فولهام من أوجاع إيفرتون بالدوري الأقوى في العالم، بفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب جوديسون بارك في نفس الجولة المذكورة أعلاه.

سجل لفولهام هاريسون ريد وهاري ويلسون ودانيال جيمس في الدقائق 22 و51 و68 على الترتيب، بينما سجل هدف التوفيز الوحيد في المباراة، داويت ماكنيل في الدقيقة 35.

ووصل فولهام بهذا الفوز إلى 42 نقطة في المركز العاشر بالبريميرليج، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة بالمركز السابع عشر.

وفي الوقت ذاته، نجح وولفرهامبتون في الفوز على برينتفورد بهدفين دون رد على ملعب مولينيو، سجلهما دييجو كوستا وهوانج هي تشان في الدقيقتين 27 و69 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، احتل وولفرهامبتون المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة محتلًا بها المركز التاسع.